В Татарстане многодетные семьи из поселка, где нет воды и газа, обратились к Путину
Устав ждать решения своей проблемы, несколько многодетных семей из микрорайона "Подсолнухи" Набережных Челнов записали видеообращение к Президенту России Владимиру Путину. Они рассказали, что семь лет назад получили участки для строительства домов, но до сих пор там не провели ни водопровода, ни газопровода. Нет в поселке и дорог, других необходимых для жизни коммуникаций.
Устав жаловаться местным властям, которые до сих пор проблему многодетных семей не решили, жители поселка записали это видеообращение и отправили в Москву.
Реакция не заставила себя ждать.
- Организована доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Следователи проверят изложенные в обращении сведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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