2019-06-20T09:16:26+03:00
Происшествия

В Татарстане многодетные семьи из поселка, где нет воды и газа, обратились к Путину

Проверку по их заявлению начали в СУ СКР республики
Лика ИСАЕВА
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Теперь вопросом "Почему в "Подсолнухах" нет воды, дорог и газа" займутся следователиТеперь вопросом "Почему в "Подсолнухах" нет воды, дорог и газа" займутся следователиФото: Из материалов пресс-службы
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Устав ждать решения своей проблемы, несколько многодетных семей из микрорайона "Подсолнухи" Набережных Челнов записали видеообращение к Президенту России Владимиру Путину. Они рассказали, что семь лет назад получили участки для строительства домов, но до сих пор там не провели ни водопровода, ни газопровода. Нет в поселке и дорог, других необходимых для жизни коммуникаций.

Устав жаловаться местным властям, которые до сих пор проблему многодетных семей не решили, жители поселка записали это видеообращение и отправили в Москву.

Реакция не заставила себя ждать.

- Организована доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Следователи проверят изложенные в обращении сведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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