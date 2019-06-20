2019-06-20T10:13:38+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле мужчина с ножом угрожал пассажирам маршрутки, успокоить его смог только выстрел полицейского

Неадекватного злоумышленника препроводили в отдел полиции
Лика ИСАЕВА
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Вот такую картину наблюдали 19 июня жители Йошкар-ОлыВот такую картину наблюдали 19 июня жители Йошкар-ОлыФото: соцсети
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ЧП произошло в столице Марий Эл днем в среду, 19 июня. По одной из версий - пассажир (по другой - водитель) маршрутки начал себя вести неадекватно, а затем в его руках появился нож. Автомобиль остановился на перекрестке улиц Первомайская и Льва Толстого. Пассажиры вызвали правоохранителей, к их приезду мужчина с ножом уже бродил по улице, увидев стражей порядка, он сначала бросился в их сторону. Для того, чтобы остановить нападение, сотрудники Росгвардии были вынуждены применить оружие.

После выстрелов в воздух пистолет направили в сторону злоумышленника. По предварительным данным, он был ранен в ногу, но смог убежать.

Догнали мужчину на стройке, после чего отправили в отдел полиции, куда вызывали медиков.

Официального комментария от Росгвардии Марий Эл по факту стрельбы в Йошкар-Оле пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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