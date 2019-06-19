2019-06-19T19:03:21+03:00
Происшествия

В Марий Эл мотоциклист на встречке врезался в "Газель"

В больницу увезли байкера и его пассажира
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Авария с участием мотоцикла и "ГАЗ" произошла 18 июня в 14.50 на шестом километре местной автодороги "Козьмодемьянск-Большой Сундырь" в Горномарийском районе республики. По предварительным данным, 27-летний мотоциклист, управляя мотоциклом HONDA CBR 600 F, двигался по встречке и не пропустил автомашину "ГАЗ", которая поворачивала налево.

- В результате дорожно-транспортного происшествия с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и 18-летний пассажир мотоцикла, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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