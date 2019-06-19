В Марий Эл пьяный водитель отечественной легковушки устроил аварию, пострадала женщина
Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 22.00 на 92 километре местной автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск» в Волжском районе республики. По предварительным данным, пьяный 45-летний водитель отечественной легковушки «ЛАДА Гранта» начал совершать поворот налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомашине «ГАЗ 3309».
В результате столкновения оба автомобиля вылетели в кювет.
- В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 48-летняя женщина-пассажир легковушки, - сообщили в МВД Марий Эл. - Она госпитализирована с места происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»