В Марий Эл пьяный водитель отечественной легковушки устроил аварию, пострадала женщина

СЕГОДНЯ 20:08 2019-06-19T20:08:46+03:00

Автомобили вылетели в кювет Фото: МВД по Марий Эл

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Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 22.00 на 92 километре местной автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск» в Волжском районе республики. По предварительным данным, пьяный 45-летний водитель отечественной легковушки «ЛАДА Гранта» начал совершать поворот налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомашине «ГАЗ 3309».

В результате столкновения оба автомобиля вылетели в кювет.

- В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 48-летняя женщина-пассажир легковушки, - сообщили в МВД Марий Эл. - Она госпитализирована с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU