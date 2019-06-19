В Татарстане мужчина пытался отрезать провода под напряжением

СЕГОДНЯ 18:38 2019-06-19T18:38:17+03:00

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Во вторник, 18 июня, днем сотрудники энергосетей Заинского района республики выехали к одной из автозаправок возле реки Зай. Произошел скачок напряжения, и они должны были выяснить его причины. Там они обнаружили на столбе обугленное тело мужчины с оторванной рукой. Под столбом была выжжена трава и лежали инструменты.

Мужчину опознали. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Он нигде не работал и промышлял сбором металла.

- По факту обнаружения погибшего с признаками поражения электрическим током проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

По предварительным данным, мужчина самовольно решил обрезать электрические провода и залез на столб. В результате его поразило электрическим током и он скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU