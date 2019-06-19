2019-06-19T18:02:26+03:00
Здоровье

В Нижнекамске откроется ожоговое отделение

Его оснастят новейшим оборудованием
Лика ИСАЕВА
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В больнице появится временное ожоговое отделениеВ больнице появится временное ожоговое отделениеФото: Из материалов пресс-службы
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В минздраве Татарстана рассказали, что в июле в Нижнекамской ЦРБ откроется временное ожоговое отделение с новейшим оборудованием. Благодаря этому отделению нижнекамские врачи смогут выхаживать пациентов, поступивших с тяжёлыми ожогами. Все пострадавшие получат высокотехнологичную помощь.

Замглавврача больницы Марс Мустафин рассказал, что в хирургическом отделении появятся четыре уникальные койки. Появятся новые спецкойки и в реанимационном отделение. Они помогут в реабилитации пациентов.

- Принцип работы такой кровати в том, что пациент как будто парит в воздухе, что очень важно при глубоких ожогах на большой поверхности тела, - сообщил Мустафин. - Это позволяет свести к минимуму давление на область ожоговых ран и избежать пролежней. Стоимость одной койки – 5 миллионов рублей.

На ремонт оборудования и приобретение оборудование спонсирует выделит средства АО "ТАИФ-НК". Будет оборудована и отдельная перевязочная для пациентов с ожогами. Среди нового оборудования, стоимость которого 70 миллионов рублей – аппараты искусственной вентиляции лёгких, гемодиализа и наркозный аппарат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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