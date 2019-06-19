В Марий Эл иномарка на скорости сбила трех человек на обочине, погиб 3-летний мальчик
Страшная авария произошла 18 июня в 17.10 на 38 километре местной автодороги "Оршанка – Пектубаево – Новый Торъял" на улице Советской в селе Пектубаево Новоторъяльского района республики. По предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель на иномарке "Renault Duster" превысила безопасную скорость, не справилась с управлением и сбила стоящую на обочине семью - 33-летнего мужчину, его 31-летнюю жену и их трехлетнего сына.
После наезда автомобиль смог остановиться только через несколько метров в кювете, перелетев через канаву, сбив дорожный знак.
От сильного удара на месте аварии погиб ребенок. Его родителей с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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