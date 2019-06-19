Сабантуй-2019 в Казани: подробная программа праздника на озере Лебяжье

СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-19T16:48:33+03:00

Отмечать его в столице Татарстана будут на четырех площадках

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Сабантуй-2019 в Казани отпразднуют уже в это воскресенье, 23 июня. Его отметят на четырех площадках. Одной из них станет прибрежная территория озера Лебяжье.

«Комсомолка» представляет подробную программу празднование на данной площадке:

- 7.00 начало регистрации на участие в спортивных состязаниях и аттракционах.

- 9.00 для всех желающих стартуют тематические мастер-классы по раскрашиванию тюбетеек и гипсовых фигурок, изготовлению брошек с татарским орнаментом, брелоков из кожи и сувениров, а также по татарской росписи на тарелочках, изготовлению бумажных вееров и оригами.

- 9.00 начало концертной программы, спортивных состязаний и аттракционов на площадке Детского майдана

- 9.30 праздничная концертная программа на центральной сцене с участием звезд татарской эстрады.

- 10.00 выступления мастеров в национальных подворьях от Чистополя, Верхнего Услона, Апастово, Камского Устья и Новошешминска.

- 10.00 начало соревнований по национальной борьбе на поясах за звание абсолютный батыр «Сабантуя-2019».

- 11.00 церемония торжественного открытия праздника. Театрализованный пролог «Тормыш чишм се»

- 11.30 татаро-башкирская борьба, лазание на столб, ходьба по бревну, бой мешками, рывок гири, перетягивание каната, бег с коромыслом, бой горшков, перетягивание палки, бег в мешках, бег с яйцом в ложке.

- 11.30 праздничная концертная программа на центральной сцене с участием звезд татарской эстрады: Зайнаб Фархетдинова, Раяз Фасихов, Ландыш Нигметзянова, Эльмира Сулейманова, Алсу-Азат Фазлыевы, Рустам Закиров, Люция Мусина, Рамиль Галимзянов, DJ Радик и Айрат Сафин, Айгуль Рахимова, Ильдар Ахметов, Азалия Зиннат, Рамиль Айметдинов и Линара Батталова.

- 14.30 награждение Абсолютного батыра «Сабантуя-2019».

- 15.00 торжественное закрытие праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU