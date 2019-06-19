В Казани каждый день умирает 40 человек: власти города ищут участок под крематорий

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-19T15:51:33+03:00

Его хотели создать в мемориальном комплексе Пестречинского района, но местные жители оказались против

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В Казани прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития похоронного дела», на которой снова был поднят вопрос о появлении в столице Татарстана крематория.

Из приведенной во время обсуждений статистики следует, что каждый день в городе умирает порядка 40 человек, а в год это 13,5 тысяч. Тем временем места на кладбищах заканчиваются.

Местные власти не против строительства в Казани крематория. Земельный участок под него уже ищется.

Проблему мог бы решить мемориальный комплекс площадью 86 гектаров около деревни Званка в Пестречинском районе Татарстана, жители которой, кстати, выступили против создания там крематория.

Однако его открытие все затягивается, а это позволило бы не поднимать вопрос нехватки мест на казанских кладбищах еще лет 30-40.

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ИСТОЧНИК KP.RU