20 июня Татарстанская «ЕДИНАЯ РОССИЯ» утвердит список кандидатов на выборы Госсовета РТ

СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-19T17:15:47+03:00

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В четверг, 20 июня, в культурном центре «Московский» (г. Казань, ул. Академика Королева, 47) состоится 30-я конференция Татарстанского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В съезде примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов

Главный вопрос повестки дня съезда республиканских партийцев – выдвижение кандидатов на выборы Госсовета Татарстана, которые состоятся 8 сентября. Список кандидатов партийного списка, а также перечень кандидатов партии по одномандатным округам был определен 26 мая по итогам предварительного голосования «ЕДИНОЙ РОССИИ». Помимо этого, делегаты утвердят предвыборную программу республиканского отделения.

В конференции примут участие 201 делегат от 45 местных отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ», а также кандидаты предварительного голосования – в общей сложности более 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU