2019-06-19T17:15:47+03:00
Общество

20 июня Татарстанская «ЕДИНАЯ РОССИЯ» утвердит список кандидатов на выборы Госсовета РТ

Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 20 июня, в культурном центре «Московский» (г. Казань, ул. Академика Королева, 47) состоится 30-я конференция Татарстанского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В съезде примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов

Главный вопрос повестки дня съезда республиканских партийцев – выдвижение кандидатов на выборы Госсовета Татарстана, которые состоятся 8 сентября. Список кандидатов партийного списка, а также перечень кандидатов партии по одномандатным округам был определен 26 мая по итогам предварительного голосования «ЕДИНОЙ РОССИИ». Помимо этого, делегаты утвердят предвыборную программу республиканского отделения.

В конференции примут участие 201 делегат от 45 местных отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ», а также кандидаты предварительного голосования – в общей сложности более 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане мужчина пытался отрезать провода под напряжением
В Нижнекамске откроется ожоговое отделение
В Марий Эл иномарка на скорости сбила трех человек на обочине, погиб 3-летний мальчик
Сабантуй-2019 в Казани: подробная программа праздника на озере Лебяжье
В Казани сектантов-экстремистов, вербовавших новых членов, приговорили к 28,5 годам колонии
В Казани каждый день умирает 40 человек: власти города ищут участок под крематорий
Альбина Насырова: «Школьные психологи могут помогать не только ученикам, но и педагогам»
Сабантуй-2019 в Казани: во время скачек на ипподроме среди зрителей разыграют путевку в Турцию
Жителя Чувашии будут судить за расстрел и изнасилование знакомой
Лето, каникулы, мороженое: семейный клуб Ленты «Супердетство»
Количество рейсов из Казани в Ашхабад увеличилось до 3 раз в неделю
Билайн представляет «Социальный пакет» для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью
Казанцу пришлось за один день выплатить алиментов на 1,5 миллиона рублей
В Казани возле кладбища после ДТП перевернулась иномарка: пострадал один человек
Минздрав Татарстана: эпидемии мышиной лихорадки в Казани нет
Кредитный портфель ВТБ в Татарстане по итогам первого квартала превысил 146 млрд рублей
В Казани женщина-водитель при движении задним ходом сбила пенсионерку