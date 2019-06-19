Сабантуй-2019 в Казани: во время скачек на ипподроме среди зрителей разыграют путевку в Турцию
Сабантуй-2019 в Казани отметят 23 июня на четырех площадках. Среди них и ипподром, где в честь праздника пройдут скачки, начало которых запанировано на 12.30.
Во время них, как рассказала на пресс-конференции журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Назипа Хазипова, среди зрителей разыграют путевку в Турцию. Так, на входе каждый из них получит лотерейный билет, по которому может выиграть также другие ценные призы.
Всего на Казанском ипподроме в этот день состоятся 13 полноценных заездов пони, рысаков и лошадей верховых пород. Призовой фонд скачек составит 2,8 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU