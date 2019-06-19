Альбина Насырова: «Школьные психологи могут помогать не только ученикам, но и педагогам»

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-19T15:09:21+03:00

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Изменения в системе образования, которые непрерывно происходят в последние годы, помогли серьезно изменить ситуацию для учеников и родительского сообщества. Однако для учителей новые условия работы и требования зачастую создают дополнительные трудности. Альбина Насырова, генеральный директор сети образовательных учреждений «Бала-Сити», считает, что пора вспомнить, что учителя – тоже живые люди.

Гендиректор сети детских центров «Бала-Сити» Альбина Насырова продолжает серию встреч с учителями в различных городах Татарстана. Предложения, озвученные на встречах, станут основой Свода правил для школ, который призван защитить права не только учеников, но и педагогического сообщества. Данный документ Альбина Насырова намерена подготовить к началу учебного года, чтобы предложить образовательным организациям республики.

Срез проблем педагогического сообщества может стать основой для поправок в республиканское и федеральное законодательство об образовании. В конце мая Альбина Насырова стала одним из победителей предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы нового Госсовета Татарстана. Одной из главных тем ее выступлений на дебатах стала защита прав учительского сообщества.

Во вторник, 18 июня, Альбина Насырова обсудила проблемы современного образования с преподавателями зеленодольских школ.

Педагоги пятого по численности города Татарстана озвучили на встрече ряд предложений по улучшению качества образования. Учителя считают актуальным переход на пятидневную рабочую неделю, ограничение количества учеников в классах, отказ от ОГЭ для учеников, которые не переходят в 10-й класс, оснащение классов цифровым оборудованием и современными учебниками в соответствии с федеральным образовательным стандартом. Прозвучали также жалобы на чрезмерную бюрократическую нагрузку. Альбина Насырова отметила, что зеленодольские педагоги не одиноки в своем мнении: аналогичные предложения озвучили учителя Альметьевска, встреча с которыми прошла в конце мая.

Также на встрече прозвучали предложения переориентировать школьных психологов на работу не только с учениками, но и с преподавателями.

- Психологическая служба в школе может работать не только для учеников и родителей, но и для учителей, которым приходится сталкиваться с высокими требованиями руководства, эмоциональным давлением со стороны родителей. Им нужна поддержка, - пояснила Насырова.

ИСТОЧНИК KP.RU