Жителя Чувашии будут судить за расстрел и изнасилование знакомой

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-19T14:03:55+03:00

Женщина была также избита, в том числе и табуреткой

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34-летнего жителя Канаша будут судить сразу по нескольким уголовным статьям. Так, его обвиняют в избиении, угрозе убийством и изнасиловании.

Как полагает следствие, вечером 8 апреля этого года пьяный мужчина устроил ссору со своей 30-летней знакомой. Он требовал от нее зайти к нему в квартиру и там переночевать.

В ходе скандала обвиняемый ударил женщину кулаком по лицу, а после несколько раз выстрелил в нее из пневматического пистолета, в том числе и в голову, и угрожал убить.

Испугавшись потерпевшая вынуждена была согласится с «предложением» знакомого. А утром он ее изнасиловал. Затем мужчина снова устроил со своей жертвой ссору и ударил табуреткой по голове. От чего женщина упала на пол.

- В настоящее время обвиняемый находится под стражей, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Расследование уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд.

Отмечается, что мужчина имеет непогашенную судимость за особо тяжкое преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU