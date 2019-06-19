Жителя Чувашии будут судить за расстрел и изнасилование знакомой
34-летнего жителя Канаша будут судить сразу по нескольким уголовным статьям. Так, его обвиняют в избиении, угрозе убийством и изнасиловании.
Как полагает следствие, вечером 8 апреля этого года пьяный мужчина устроил ссору со своей 30-летней знакомой. Он требовал от нее зайти к нему в квартиру и там переночевать.
В ходе скандала обвиняемый ударил женщину кулаком по лицу, а после несколько раз выстрелил в нее из пневматического пистолета, в том числе и в голову, и угрожал убить.
Испугавшись потерпевшая вынуждена была согласится с «предложением» знакомого. А утром он ее изнасиловал. Затем мужчина снова устроил со своей жертвой ссору и ударил табуреткой по голове. От чего женщина упала на пол.
- В настоящее время обвиняемый находится под стражей, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Расследование уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд.
Отмечается, что мужчина имеет непогашенную судимость за особо тяжкое преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU