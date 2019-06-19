2019-06-19T12:11:50+03:00
Общество

Казанцу пришлось за один день выплатить алиментов на 1,5 миллиона рублей

Мужчина захотел продать иномарку, на которую приставы в счет долгов наложили арест
Лика ИСАЕВА
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Фото: fssp.ruФото: fssp.ru
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Житель Казани после развода должен был выплачивать на своего несовершеннолетнего ребенка алименты в размере 25% от своих доходов. Но горе-отец усиленно скрывался и от экс-супруги, и от ребенка, и от приставов.

Попытки последних разыскать и взыскать в пользу сына имущество должника, никаких результатов не принесло. Все бы, наверное, так бы и продолжалось, но мужчина вдруг зарегистрировал на себя иномарку - автомобиль BMW 520i.

На сделки с ним приставы сразу наложили арест, также запретили должнику выезжать за границу.

В итоге это принесло свои плоды. Когда мужчина решил продать свой автомобиль, то для этого ему пришлось сначала выплатить единовременно почти 1,5 миллиона рублей основного долга по алиментам и свыше 100 тысяч рублей исполнительского сбора, сообщили в УФССП Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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