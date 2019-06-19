2019-06-19T13:57:10+03:00
Общество

Лето, каникулы, мороженое: семейный клуб Ленты «Супердетство»

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Лето, каникулы, мороженое - трем главным составляющим детского счастья посвящены новые статьи, которые вы найдете на страницах сайта семейного клуба Ленты «Супердетство».

Регистрируйтесь и вдохновляйтесь новыми идеями:

- Когда лучше есть мороженое?

- Что почитать этим летом?

- Как сделать мороженое своими руками?

В клубе «Супердетство» помимо персональных выгодных предложений вы найдете невероятное количество занимательной и полезной информации, которая будет интересна детям и взрослым.

И, конечно, не забудьте про увлекательную игру Kitty Jumper, в которой у каждого есть шанс выиграть 1000 бонусных баллов на карту постоянного покупателя «Ленты». Котенок Китти решил не уходить на каникулы и провести лето в «Ленте», поэтому если вы не успели попасть в число участников розыгрыша ценных призов первых 4 этапов, то игра продлен аж до 26 июля!

Более подробную информацию Вы можете получить по телефону 8 800 700 41 11 (Звонок по России бесплатный)

ИСТОЧНИК KP.RU

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