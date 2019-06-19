Минздрав Татарстана: эпидемии мышиной лихорадки в Казани нет

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-19T11:11:50+03:00

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Жители Казани были напуганы сообщением одной из жительниц города. Девушка в своем посте в соцсетях рассказала, что после спортивного мероприятия в парке "Горкинско-Ометьевский лес" получила инфекционное заболевание мышиная лихорадка и теперь находится в больнице. Также автор сообщила, что вместе с ней в больнице находятся еще несколько человек, которые заразились этой же болезнью и в том же самом парке.

Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Наталья Ивойлова полагает, что заболевшая девушка получила инфекцию раньше, поскольку инкубационный период мышиной лихорадки от двух недель до 50 дней. На данный момент в республике зарегистрировано 109 случаев заболеванием этой инфекцией, летальных среди них нет.

Заразиться этой лихорадкой, отметила Ивойлова, можно и дома, и на даче, и в парке. А каких-либо массовых случаев заболевания мышиной лихорадкой непосрдественно после проведенного в парке "Горкинско-Ометьевский лес" спортивного мероприятия не зафиксировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU