В Казани женщина-водитель при движении задним ходом сбила пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-19T10:39:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 июня в 10.10 на улице Щапова в Вахитовском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 31-летняя женщина, управлявшая иномаркой БМВ Х1, на прилегающей территории дома №10А не убедилась в безопасности маневра, когда начала движение задним ходом. В результате этого ее автомобиль сбил 74-летнюю пенсионерку.

На место аварии вызывали "скорую медицинскую помощь".

- В результате ДТП пострадавшая получила травмы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU