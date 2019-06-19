В Казани женщина-водитель при движении задним ходом сбила пенсионерку
Для осмотра пострадавшей вызывали "скорую помощь"
На место наезда вызывали медиковФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 июня в 10.10 на улице Щапова в Вахитовском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 31-летняя женщина, управлявшая иномаркой БМВ Х1, на прилегающей территории дома №10А не убедилась в безопасности маневра, когда начала движение задним ходом. В результате этого ее автомобиль сбил 74-летнюю пенсионерку.
На место аварии вызывали "скорую медицинскую помощь".
- В результате ДТП пострадавшая получила травмы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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