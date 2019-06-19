Из Казани можно будет летать в Туркмению чаще

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-19T09:35:49+03:00

В Ашхабад можно будет улететь из Казани чаще Фото: Из материалов пресс-службы

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Три раза в неделю можно будет улететь из столицы Татарстана в Туркмению - увеличилось количество авиарейсов в столицу Туркменистана Ашхабад. Сейчас авиасообщение в этом направлении - два прямых рейса по пятницам и воскресеньям. С 3 июля авиаперевозчик запускает третий рейс по средам. Полётная программа будет выполняться по следующему расписанию:

вылеты из Казани: в среду в 09:30, прибытие в Ашхабад в 15:00; в пятницу в 10:30, прибытие в Ашхабад в 16:00; в воскресенье в 23:35, прибытие в Ашхабад 05:05 следующего дня.

вылеты из Ашхабада: в среду в 06:25, прибытие в Казань в 08:00; в пятницу в 07:25, прибытие в Казань в 09:00; в воскресенье в 20:35, прибытие в Казань 22:05.

Напоминаем, что время в Туркменистане на 2 часа опережает московское. Для каждого из аэропортов указано местное время. В расписание могут быть внесены изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU