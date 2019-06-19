2019-06-19T09:20:23+03:00
Происшествия

В Чувашии уборщица из мести за уволенного сожителя сожгла уголовное дело

Женщине назначили наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей
Лика ИСАЕВА
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Женщина сожгла уголовное делоЖенщина сожгла уголовное делоФото: Из материалов пресс-службы
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В Ибресинском районном суде Чувашии огласили приговор 66-летней местной жительнице, осужденной за "Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия". Как выяснилось во время суда и следствия женщина 14 сентября 2018 года из чувства мести сожгла уголовное дело.

Все началось с того, что пенсионерка и ее сожитель работали в Вурнарском районном суде - она уборщицей помещений, он по хозяйственной части. Его весной 2018 года уволили, и женщина затаила обиду. Воспользовавшись моментом, уборщица под видом выноса для сжигания старых рабочих журналов и мусора самовольно взяла со стола том уголовного дела по обвинению лица в совершении особо тяжкого преступления. Эту стопку документов она вынесла во двор суда и сожгла в самодельной печи.

- Результатом умышленных действий явилось необоснованное затягивание сроков рассмотрения уголовного дела по существу, нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства, а также нарушение конституционных прав граждан на доступ к правосудию, - сообщили в прокуратуре республики. - Подсудимая вину в совершенном преступлении не признала. Ей назначено наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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