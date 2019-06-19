2019-06-19T08:48:58+03:00
Общество

Татарстанская медсестра выиграла в лотерею миллион рублей

Эти деньги женщина намерена потратить на квартиру для дочери
Лика ИСАЕВА
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Счастливая обладательница выигрышаСчастливая обладательница выигрышаФото: Из материалов пресс-службы
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Медсестра из Татарстана Светлана Ахметзянова купали лотерейный билет и оказалась в выигрыше: билет оказался счастливым и принес его обладательнице один миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба лотереи "Русское лото".

Светлану сфотографировали во время вручения чека и провели мини-опрос. Победительница рассказала, что уже знает, как распорядится полученной суммой - она намерена помочь свое дочери купить квартиру. Заодно она порекомендовала всем, кто играет в лотереи: "Не думайте о деньгах, удаче. Просто представьте, как исполнится ваша мечта, и все сложится хорошо!".

ИСТОЧНИК KP.RU

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