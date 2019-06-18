В Татарстане намерены проверить работу госорганов с обращениями граждан

СЕГОДНЯ 20:08 2019-06-18T20:08:19+03:00

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Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал повысить уровень исполнительской дисциплины при работе с обращениями граждан.

- Закон должен неукоснительно исполняться всеми, независимо от занимаемой должности. Это наша забота о людях. Система обязана работать без сбоев, - заявил он на выездном заседании президиума республиканского парламента в Лаишево.

Большую озабоченность, по словам Мухметшина, вызывают жалобы населения на «недоступность» власти и шаблонность ответов на обращения.

В связи с этим, как сообщили в пресс-службе Госсовета Татарстана, Фарид Мухаметшин обратился к главам районов республики с предложением рассмотреть работу с обращениями граждан на заседаниях Советов муниципальных образований, а Совету муниципальных образований - промониторить ситуацию с реализацией прав граждан в этой сфере.

Министерствам и ведомствам республики в свою очередь рекомендовано провести коллегии с обсуждением данного вопроса. При этом в стороне не должны оставаться и профсоюзные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU