2019-06-18T19:06:59+03:00
Общество

Лето, каникулы, мороженое: семейный клуб Ленты «Супердетство»

Поделиться:
Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Лето, каникулы, мороженое - трем главным составляющим детского счастья посвящены новые статьи, которые вы найдете на страницах сайта семейного клуба Ленты «Супердетство».

Регистрируйтесь и вдохновляйтесь новыми идеями:

- Когда лучше есть мороженое?

- Что почитать этим летом?

- Как сделать мороженое своими руками?

В клубе «Супердетство» помимо персональных выгодных предложений вы найдете невероятное количество занимательной и полезной информации, которая будет интересна детям и взрослым.

И, конечно, не забудьте про увлекательную игру Kitty Jumper, в которой у каждого есть шанс выиграть 1000 бонусных баллов на карту постоянного покупателя «Ленты». Котенок Китти решил не уходить на каникулы и провести лето в «Ленте», поэтому если вы не успели попасть в число участников розыгрыша ценных призов первых 4 этапов, то игра продлен аж до 26 июля!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Казань попала в топ-10 российских городов с самыми большими квартирами
В Казани полицейские накрыли группу серийных грабителей из Узбекистана
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил уфимского художника извиниться за оскорбляющую татарстанцев карикатуру
Татьяна Прокофьева оставила пост главного архитектора Казани
В Набережных Челнах во дворе школы обнаружили тело 16-летнего подростка
«Гиги за мозги»: Билайн дарит дополнительный трафик за чтение книг
Экс-главу Бугульмы, а ныне депутата Госсовета Татарстана Ильдуса Касымова не отпустили под залог в миллион рублей
В Сармановском районе Татарстана пыльная буря накрыла дома и дороги
Фитнес-тренера, который организовал неудачное ограбление бизнесмена, приговорили к 6 годам колонии
В Татарстане с начала работы Республиканский фонд поддержки обманутых вкладчиков выплатил им более 688 миллионов рублей
СУ СКР Чувашии: заведующую детсадом продала котлы, а в документах написала, что они пришли в негодность
В Йошкар-Оле ссора подруг из-за ревности обернулась побоями и грабежом
Во второй половине июня 2019 в Казани температура воздуха будет выше нормы на 2,5 градуса