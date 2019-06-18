2019-06-18T18:21:17+03:00
Общество

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил уфимского художника извиниться за оскорбляющую татарстанцев карикатуру

К этому времени Камиль Бузакаев успел на фоне скандала создать еще одну [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Автор: Камиль БузакаевАвтор: Камиль Бузакаев
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В ситуацию со скандалом вокруг карикатуры уфимского художника Камиля Бузакаева вмешался врио главы Башкортостана Радий Хабиров. Он попросил автора извинится за свой рисунок.

- Кажется пора пришла и мне вмешаться...Камиль - натура творческая. Его рисунки мне порой нравятся, но бывает, что и нет. (Меня он, кстати, тоже не жалеет). Вот тот, что про казанскую дорогу М7 - явно перебор. Можно говорить о нарывах в разных городах нашей страны, но наделять их национальными признаками считаю некорректным. Думаю, ему надо бы не спорить с этим, а просто извиниться перед нашими братьями, - написал Хабиров на своей соцстранице.

К этому времени Камиль Бузакаев на фоне сообщений о том, что его работу попросили проверить прокуратуре Башкортостана, создал новую карикатуру.

Автор: Камиль Бузакаев

Автор: Камиль Бузакаев

Напомним, до этого он изобразил проститутку в национальном татарском головном уборе и с подносом чак-чака под вывеской «Welcome to Kazan»

ИСТОЧНИК KP.RU

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