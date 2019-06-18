2019-06-18T18:38:24+03:00
Происшествия

В Казани полицейские накрыли группу серийных грабителей из Узбекистана

За ними числятся минимум шесть нападений, поиск потерпевших продолжается [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Еще 10 июня в полицию Казани обратились сразу двое мужчин. По их словам, ночью на улице Чуйкова на них напали неизвестные и отобрали мобильные телефоны, сумку, беспроводные наушники, деньги и банковские карты. Всего на сумму более 50 тысяч рублей.

На следующий день с такими же заявлениями в полицию обратилось еще несколько горожан. Были возбуждены уголовные дела за грабеж и попытку грабежа. Все сводилось к тому, что все эти нападения дело рук одной и той же компании, за которой числится минимум шесть описанных преступных эпизодов.

Полицейские в кратчайшие сроки вычислили двух подозреваемых – 18-ти и 23-х летних уроженцев Узбекистана.

Они признались в грабежах, рассказали, что в итоге оставляли себе только деньги и банковские карты, остальное, мол, выбрасывали. Также они указали на еще двух своих подельников. Сейчас идет работа по задержанию последних.

В Казани полицейские накрыли группу серийных грабителей из Узбекистана. Автор: УМВД Казани.

- Есть основания полагать, что задержанные причастны еще к ряду грабежей, совершенных на территории города и районов Татарстана. Все, кто пострадал от действий подозреваемых, могут обращаться в дежурную часть по телефону: (843) 2-914-821, 2-914-212 или по номеру 02 (020 с мобильного), - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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