2019-06-18T17:53:57+03:00
Общество

Татьяна Прокофьева оставила пост главного архитектора Казани

Она покидает кресло чиновника, чтобы работать простым архитектором
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Марат МугиновФото: Марат Мугинов
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В этот вторник, 18 июня, в столице Татарстана во время презентации концепции благоустройства Юнусовской площади и бульвара по улице Фаткуллина мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что Татьяна Прокофьева оставляет пост главного архитектора города.

- Все течет, все меняется, и Татьяна Георгиевна приняла решение оставить чиновничью работу, хоть она и имела элементы творчества, и продолжить работу архитектором, - отметил градоначальник.

При этом было заявлено, что Татьяна Прокофьева продолжит участвовать в принятии важных для Казани решений и работать в градостроительных комиссиях в качестве простого архитектора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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