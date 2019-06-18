В Сармановском районе Татарстана пыльная буря накрыла дома и дороги
Сильный ветер поднял в воздух даже частицы земли [видео]
Фото: скриншот с видео
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В соцсетях жители Сармановского района Татарстана выложили видео пылевой бури. Сильный ветер поднял в воздух даже частицы земли. Все это как дымом от огромного пожара накрыло дома и дороги. «Не за горами, у нас, как в США будет – торнадо»: комментирует автор видео.
В Сармановском районе Татарстана пыльная буря накрыла дома и дороги.соцсети
Плотное облако из земли и пыли сильно осложнило ситуацию для автомобилистов – явление создало плохую видимость на дороге.
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ИСТОЧНИК KP.RU