СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-18T15:53:32+03:00

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В соцсетях жители Сармановского района Татарстана выложили видео пылевой бури. Сильный ветер поднял в воздух даже частицы земли. Все это как дымом от огромного пожара накрыло дома и дороги. «Не за горами, у нас, как в США будет – торнадо»: комментирует автор видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/715292" frameborder="0"></iframe> В Сармановском районе Татарстана пыльная буря накрыла дома и дороги.соцсети

Плотное облако из земли и пыли сильно осложнило ситуацию для автомобилистов – явление создало плохую видимость на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU