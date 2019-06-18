В Татарстане с начала работы Республиканский фонд поддержки обманутых вкладчиков выплатил им более 688 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-18T14:43:37+03:00

Фонд продолжает осуществлять выплаты вкладчикам, которые пострадали от банкротства Татфондбанка и Интехбанка в рамках этапа поддержки «всем по 500». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А соглашений об уступке было подписано на сумму более миллиарда рублей

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В Татарстане Республиканский фонд поддержки (РФП) обманутых вкладчиков рухнувших банков закрыл реестр и продолжит работу с заявлениями, которые были поданы до 14 июня текущего года.

Всего с начала своей работы (с 2017 года) РФП выплатил пострадавшим вкладчикам Татфондбанка, Интехбанка и «ТФБ Финанс» более 688 миллионов рублей. Из них более половины этой суммы получили юридические лица.

Кроме того, за это время в общей сложности было подписано 3 918 соглашений об уступке на сумму более миллиарда рублей.

РФП продолжает осуществлять выплаты вкладчикам, которые пострадали от банкротства Татфондбанка и Интехбанка в рамках этапа поддержки «всем по 500», куда вошли клиенты чьи вклады превышали 500 тысяч рублей. Этот этап выплат стартовал с 1 марта 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU