СУ СКР Чувашии: заведующую детсадом продала котлы, а в документах написала, что они пришли в негодность
В отношении заведующей одного из детских садов Батыревского района Чувашии было возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог».
По версии следствия, в октябре 2017 и феврале 2019 года обвиняемая подделала инвентаризационную опись и акт осмотра техсостояния, куда внесла заведомо ложные сведения о наличии дошкольном учреждении двух пришедших в негодность котлов. Их общая остаточная балансовая стоимость превысила 56 тысяч рублей.
Вот только эти самые котлы заведующая умудрилась продать местному жителю еще в августе 2017 года и всего за 4 тысячи рублей.
Чтобы избежать возмещения имевшейся недостачи, женщина предоставляла сфальсифицированные документы в районную администрацию.
- Расследование уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU