СУ СКР Чувашии: заведующую детсадом продала котлы, а в документах написала, что они пришли в негодность

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-18T14:11:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В отношении заведующей одного из детских садов Батыревского района Чувашии было возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог».

По версии следствия, в октябре 2017 и феврале 2019 года обвиняемая подделала инвентаризационную опись и акт осмотра техсостояния, куда внесла заведомо ложные сведения о наличии дошкольном учреждении двух пришедших в негодность котлов. Их общая остаточная балансовая стоимость превысила 56 тысяч рублей.

Вот только эти самые котлы заведующая умудрилась продать местному жителю еще в августе 2017 года и всего за 4 тысячи рублей.

Чтобы избежать возмещения имевшейся недостачи, женщина предоставляла сфальсифицированные документы в районную администрацию.

- Расследование уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU