СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-18T13:36:48+03:00

По предварительным прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 21 и 22 июня днем в республике будет максимум от +25 до +30 градусов. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Как заявил журналистам на пресс-конференции зав кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев, во второй половине июня 2019 в Казани температура воздуха будет выше нормы на 2,5 градуса.

По данным профессора, за последние десятилетия в городе зима стала теплее на 4,7 градусов, а лето на 2,2 градуса. Поэтому первая наступает позже, а весна раньше. Переведенцев уверен, все дело в парниковом эффекте. Но при этом сложившаяся ситуация положительно влияет на сельское хозяйство.

В целом же это лето в столице Татарстана, по словам профессора, будет комфортное, ожидается лишь небольшое похолодание и то во второй половине июля.

В свою очередь согласно прогнозам республиканского Гидрометцентра, в эту среду, 19 июня, в регионе сохранится неустойчивая погода - днем максимум от +23 до +28 градусов. Кратковременные дожди, грозы с усилениями ветра до 15-20 м/с, локально с градом.

А уже 20 июня на Татарстан распространит свое влияние западный антициклон. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем повысятся - от +24 до +29 градусов.

21 и 22 июня днем максимум +30. Местами возможен кратковременный дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU