В Йошкар-Оле ссора подруг из-за ревности обернулась побоями и грабежом
В полицию Йошкар-Олы обратилась 42-летняя горожанка. Она рассказала, что выпивала у себя дома с подругой. Во время застолья между женщинами вспыхнула ссора на почве ревности. Обиженная гостья ушла, но вскоре вернулась в компании мужчин, чтобы отомстить.
Хозяйку квартиры избили. При этом уходя один из молодых людей забрал с собой телевизор, а экс-подруга мобильный телефон потерпевшей, а также наличность в сумме 8 тысяч рублей.
По данным фактам было возбуждены уголовные дела по статье «грабеж».
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались 35-летняя йошкаролинка и 37-летний местный житель. В настоящее время часть похищенного изъята сотрудниками полиции, - сообщили в МВД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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