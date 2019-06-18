2019-06-18T13:51:41+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле ссора подруг из-за ревности обернулась побоями и грабежом

Женщина вернулась к обидчице в компании мужчин
Олег ЛУГОВОЙ
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Полицейские задержали подозреваемых в кратчайшие сроки.Полицейские задержали подозреваемых в кратчайшие сроки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В полицию Йошкар-Олы обратилась 42-летняя горожанка. Она рассказала, что выпивала у себя дома с подругой. Во время застолья между женщинами вспыхнула ссора на почве ревности. Обиженная гостья ушла, но вскоре вернулась в компании мужчин, чтобы отомстить.

Хозяйку квартиры избили. При этом уходя один из молодых людей забрал с собой телевизор, а экс-подруга мобильный телефон потерпевшей, а также наличность в сумме 8 тысяч рублей.

По данным фактам было возбуждены уголовные дела по статье «грабеж».

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались 35-летняя йошкаролинка и 37-летний местный житель. В настоящее время часть похищенного изъята сотрудниками полиции, - сообщили в МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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