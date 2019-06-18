Избил сожителя топором и увез мать в корыте: за гибель женщины будут судить ее сына

СЕГОДНЯ 13:08 2019-06-18T13:08:50+03:00

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36-летнего жителя деревни Новое Исаково Урмарского района обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям: «незаконное проникновение в жилище», «угроза убийством», «умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

По версии следствия, поздно вечером 23 марта этого года пьяный обвиняемый залез в дом к 82-летнему односельчанину, у которого проживала его 56-летняя мать. Он ударил хозяина обухом топора по голове и один раз кулаком по лицу. После этого потребовал от матери, чтобы та пошла с ним домой.

Он усадил женщину в найденное пластмассовое корыто и повез по снегу. По пути веревка сорвалась. Между родственниками вспыхнул очередной скандал, в ходе которого сын жестоко избил мать и ушел. Оставшись на улице, женщина от полученных травм скончалась.

- В настоящий момент ее сын находится под стражей. Расследование завершено и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU