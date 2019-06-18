2019-06-18T13:08:50+03:00
Происшествия

Избил сожителя топором и увез мать в корыте: за гибель женщины будут судить ее сына

Утверждается, что житель Чувашии бросил свою родительницу избитой прямо на улице
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

36-летнего жителя деревни Новое Исаково Урмарского района обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям: «незаконное проникновение в жилище», «угроза убийством», «умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

По версии следствия, поздно вечером 23 марта этого года пьяный обвиняемый залез в дом к 82-летнему односельчанину, у которого проживала его 56-летняя мать. Он ударил хозяина обухом топора по голове и один раз кулаком по лицу. После этого потребовал от матери, чтобы та пошла с ним домой.

Он усадил женщину в найденное пластмассовое корыто и повез по снегу. По пути веревка сорвалась. Между родственниками вспыхнул очередной скандал, в ходе которого сын жестоко избил мать и ушел. Оставшись на улице, женщина от полученных травм скончалась.

- В настоящий момент ее сын находится под стражей. Расследование завершено и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-главу Бугульмы, а ныне депутата Госсовета Татарстана Ильдуса Касымова не отпустили под залог в миллион рублей
В Сармановском районе Татарстана пыльная буря накрыла дома и дороги
Фитнес-тренера, который организовал неудачное ограбление бизнесмена, приговорили к 6 годам колонии
В Татарстане с начала работы Республиканский фонд поддержки обманутых вкладчиков выплатил им более 688 миллионов рублей
СУ СКР Чувашии: заведующую детсадом продала котлы, а в документах написала, что они пришли в негодность
В Йошкар-Оле ссора подруг из-за ревности обернулась побоями и грабежом
Во второй половине июня 2019 в Казани температура воздуха будет выше нормы на 2,5 градуса
В Марий Эл в искусственном пруду утонул мужчина
В ряде домов Вахитовского района Казани на сутки отключат воду
Жителя Чебоксар, жестоко убившего знакомого пенсионера, хотят отправить в психбольницу
В Казани с 20 июня закрывают движение транспорта по улице Братьев Касимовых
В Татарстане медкарты пациентов вывезли как мусор
В Казани иномарка сбила 6-летнего пешехода-нарушителя
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "За мечтой"
Известный спортивный журналист скончался в Татарстане
В Ульяновске спасатели вырезали из забора застрявшего там мальчика
В Марий Эл осужденный отказался выходить на обязательные работы и попал под арест
Минэкономразвития России отвергло проект нового Генплана 2035 Казани
В казанской мечети «Ярдэм» стартовали бесплатные курсы по реабилитации инвалидов
Замглавы Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин женился на телеведущей
В Казани до 28 июля запрещен проезд по улице Шигабутдина Марджани
В Чувашии трехлетней девочке прищемили палец на ноге
В Чебоксарах за день спасли четырех тонущих детей
Житель Чувашии сгорел вместе со своим домом
"Это безответственность и раздолбайство": в Чебоксарах годовалая девочка упала в открытый колодец
Во вторник пять районов Казани оставят без света на целый день