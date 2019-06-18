В ряде домов Вахитовского района Казани на сутки отключат воду

СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-18T12:34:11+03:00

Воду отключат с 9.00 20 июня до 9.00 21 июня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Это связано с работами на сетях водопровода

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В этот четверг жителей ряда домов Вахитовского района Казани оставят без воды, причем на целые сутки.

Так, с 9.00 20 июня до 9.00 21 июня краны пересохнут по адресам: улица Баумана, 9, 9а, 42/9, 44, 48, 50, 52/7, 54, улица Мусы Джалиля, 3, 5, 7, улица Кави Наджми, 3/9, 5, 8, 8а, 10, улица Островского, 1/6, 8/1 (улица Кави Наджми,1/8), 2, 4, 6, 8, 11/6, 13, 15, 15г, 15и, 15/5, улица Право-Булачная, 37, 35/2.

Неудобства связаны с проведением работ на сетях водопровода.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам. Сообщает МУП «Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU