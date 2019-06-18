Жителя Чебоксар, жестоко убившего знакомого пенсионера, хотят отправить в психбольницу

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-18T12:21:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве 70-летнего пенсионера. Его главным и единственным фигурантом является 44-летний горожанин – знакомый погибшего.

По версии следствия, с вечера 12 и до утра 13 мая этого года в столице Чувашии мужчины вместе выпивали в квартире потерпевшего. Во время застолья у гостя возникла идея убить хозяина. Обвиняемый схватил кухонный нож и нанес им пенсионеру множество ударов, а после принялся бить его ногами и руками. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте преступления.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый не мог и не может осознавать фактический характер, а также общественную опасность своих действий, руководить ими из-за хронического психического расстройства. Так как он представляет опасность для себя и окружающих, ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Данный вопрос будет решаться в суде, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU