В Татарстане медкарты пациентов вывезли как мусор
Во время очередного рейда по местам стихийных свалок экологи из Альметьевска обнаружили среди строительного мусора на такой свалке возле села Нижняя Мактама десятки медицинских документов - медкарты пациентов Альметьевской ЦРБ.
Этой находкой заинтересовались в прокуратуре. Выяснилось, что во время ремонта в 2017 году часть медкарт перенесли из архива на первый этаж, а затем по недосмотру сотрудников ЦРБ была вывезена вместе с мусором.
- Обнаруженная медицинская документация возвращена в ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. - В целях устранения причин и условий, способствовавших нарушениям закона, прокуратура внесла в адрес главного врача ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» представление.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»