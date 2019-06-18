2019-06-18T11:15:26+03:00
Происшествия

В Татарстане медкарты пациентов вывезли как мусор

Виновных потребовала наказать прокуратура
Лика ИСАЕВА
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Вопросами, как медкарты оказались в мусоре, занимались в прокуратуре ТатарстанаВопросами, как медкарты оказались в мусоре, занимались в прокуратуре ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы
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Во время очередного рейда по местам стихийных свалок экологи из Альметьевска обнаружили среди строительного мусора на такой свалке возле села Нижняя Мактама десятки медицинских документов - медкарты пациентов Альметьевской ЦРБ.

Этой находкой заинтересовались в прокуратуре. Выяснилось, что во время ремонта в 2017 году часть медкарт перенесли из архива на первый этаж, а затем по недосмотру сотрудников ЦРБ была вывезена вместе с мусором.

- Обнаруженная медицинская документация возвращена в ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. - В целях устранения причин и условий, способствовавших нарушениям закона, прокуратура внесла в адрес главного врача ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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