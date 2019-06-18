2019-06-18T10:26:29+03:00
Происшествия

В Казани иномарка сбила 6-летнего пешехода-нарушителя

Мальчик получил травмы ноги
Лика ИСАЕВА
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На место наезда вызывали медиковНа место наезда вызывали медиковФото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на шестилетнего мальчика произошел 17 июня, в понедельник, в 19.45 на улице Чингиза Айтматова. По предварительным данным, ребенок решил перебежать дорогу перед движущейся по проезжей части иномаркой "Шкода". 45-летний водитель не успел затормозить и сбил ребенка.

В отношении водителя составили административный протокол - он не выбрал безопасную скорость. Ребенка осмотрели медики "скорой помощи". Они диагностировали у мальчика ушибы ноги.

За прошедшие сутки в городе Казани зарегистрировано 170 ДТП, из них шесть происшествий с пострадавшими – два наезда на пешеходов, два столкновения автотранспорта, наезд на велосипедиста и падение пассажира. В результате семь участников ДТП – два пешехода (в том числе ребенок), велосипедист, три пассажира и водитель - получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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