В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "За мечтой"

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-18T10:11:48+03:00

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Новый фильм о том, что надо идти за своей мечтой, не сдаваться и верить в самое лучшее. Фильм "За мечтой" выходит на экраны России 20 мая, но для жителей Казани сделано исключение - они смогут побывать на предпремьерном просмотре 19 июня.

Эта картина - настоящий подарок для всех поклонников замечательной Эль Фаннинг, появление которой способно сделать любой фильм лучше. Продюсерами выступила команда "Ла-ла-лэнда", а режиссером - юный Макс Мингелла, который в кино, тем не менее, совсем не новичок.

Вайолет выросла в маленьком городке и всегда мечтала о славе. Участие в национальном конкурсе — это шанс добиться всего. Как справиться с неуверенностью, страхом и победить?

Ее на международный конкурс отправляет наставник, который поверил в застенчивую девочку и хочет, чтобы она сама поверила в себя и победила.

ИСТОЧНИК KP.RU