2019-06-18T09:48:11+03:00
Общество

Известный спортивный журналист скончался в Татарстане

Евгению Квитко был 79 лет
Лика ИСАЕВА
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Евгений Квитко (справа) любил спортЕвгений Квитко (справа) любил спортФото: Из материалов пресс-службы
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Печальное известие пришло поздно вечером 17 июня из Набережных Челнов. Там на 79-м году жизни скончался член Союза Журналистов СССР, спортивный обозреватель, пресс-секретарь волейбольного клуба "Динамо" Набережных Челнов Евгений Иванович Квитко.

На сайте Федерации волейбола Набережных Челнов сообщается, что журналист много лет проработал в СМИ города, в том числе в газете "Челнинские известия", "Новая неделя". Ближе всего ему были спортивные новости, его репортажи и фотографии любили читатели и были признаны коллегами.

Федерация волейбола г. Набережные Челны Республики Татарстан выражает соболезнует родным и близким покойного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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