В Ульяновске спасатели вырезали из забора застрявшего там мальчика

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-18T09:04:33+03:00

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Во время вечерней прогулки во дворе многоэтажного дома на улице Шолмова в Ульяновске два брата заигрались, и младший, шестилетний, попытался пролезть сквозь прутья металлического забора, не но смог, застрял.

Самостоятельные попытки спастись не привели к успеху, и тогда 12-летний старший брат позвонил по телефону "112".

На помощь приехали спасатели МЧС Ульяновской области. Они успокоили плачущего мальчика, накрыли его брезентовой курткой и осторожно вырезали часть конструкции, в которой застрял ребенок. Едва мальчик успокоился, оказавшись на свободе, как вместе со старшим братом он исчез. Дети опасались, что спасатели передадут их родителям, и тогда они получат наказание от них.

ИСТОЧНИК KP.RU