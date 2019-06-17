Минэкономразвития России отвергло проект нового Генплана 2035 Казани

СЕГОДНЯ 19:45 2019-06-17T19:45:18+03:00

В ближайшем будущем будет выдано сводное заключение о несогласии с ним

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Руководитель инициативной группы противников нового Генплана 2035 Казани Ильхам Шагараев на свой запрос получил официальный ответ из Минэкономразвития России. Оказывается, проект документа завернули сразу в нескольких федеральных ведомствах: Минэнерго, МЧС, Минобороны, Рослесхоз и Минтранс.

- Учитывая, что по итогам согласительного совещания с представителями согласующих органов, представивших заключения о несогласии с проектом генерального плана, разногласия по указанному проекту не были урегулированы, Минэкономразвития России в установленные сроки будет выдано сводное заключение о несогласии с проектом генерального плана, - говориться в письме ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU