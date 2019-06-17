Минэкономразвития России отвергло проект нового Генплана 2035 Казани
Руководитель инициативной группы противников нового Генплана 2035 Казани Ильхам Шагараев на свой запрос получил официальный ответ из Минэкономразвития России. Оказывается, проект документа завернули сразу в нескольких федеральных ведомствах: Минэнерго, МЧС, Минобороны, Рослесхоз и Минтранс.
- Учитывая, что по итогам согласительного совещания с представителями согласующих органов, представивших заключения о несогласии с проектом генерального плана, разногласия по указанному проекту не были урегулированы, Минэкономразвития России в установленные сроки будет выдано сводное заключение о несогласии с проектом генерального плана, - говориться в письме ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU