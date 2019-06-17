2019-06-17T19:45:18+03:00
Общество

Минэкономразвития России отвергло проект нового Генплана 2035 Казани

В ближайшем будущем будет выдано сводное заключение о несогласии с ним
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Руководитель инициативной группы противников нового Генплана 2035 Казани Ильхам Шагараев на свой запрос получил официальный ответ из Минэкономразвития России. Оказывается, проект документа завернули сразу в нескольких федеральных ведомствах: Минэнерго, МЧС, Минобороны, Рослесхоз и Минтранс.

- Учитывая, что по итогам согласительного совещания с представителями согласующих органов, представивших заключения о несогласии с проектом генерального плана, разногласия по указанному проекту не были урегулированы, Минэкономразвития России в установленные сроки будет выдано сводное заключение о несогласии с проектом генерального плана, - говориться в письме ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Татарстана о скандальной дороге в Дербышках: Никаких таких планов нет и вообще первый раз слышу

По мнению Рустама Минниханова, это просто кто-то раскачивает ситуацию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В казанской мечети «Ярдэм» стартовали бесплатные курсы по реабилитации инвалидов
Замглавы Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин женился на телеведущей
В Казани до 28 июля запрещен проезд по улице Шигабутдина Марджани
В Чувашии трехлетней девочке прищемили палец на ноге
В Чебоксарах за день спасли четырех тонущих детей
Житель Чувашии сгорел вместе со своим домом
"Это безответственность и раздолбайство": в Чебоксарах годовалая девочка упала в открытый колодец
Во вторник пять районов Казани оставят без света на целый день
ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией
В Казани в больнице скончались водитель и пассажирка "девятки", которая врезалась в столб
В Марий Эл ищут водителя, который сбил пенсионерку и скрылся
На Сабантуй-2019 в Казань приедет президент Туркменистана
Казанские ученые вместе с коллегами из РАН придумали, как безопасно обрабатывать белый фосфор
ВТБ развивает сотрудничество с АО НПФ «Ренессанс пенсии»
Сабантуй-2019 в Казани: «Хор Турецкого» подготовил специальный концерт
В Ульяновской области пенсионерка подожгла себя прямо в туалете
Казанец думал, что спасает свои деньги, и лишился более полумиллиона рублей
Мэр Казани запускает конкурс на лучшую фотографию города
Назначен новый прокурор Кировского района Казани
ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна Fiat Chrysler Automobiles на льготных условиях
Ряд домов Приволжского района Казани на сутки останется без воды
В Татарстане во время пожара сотрудники МЧС эвакуировали пять человек, среди них двое детей
В Татарстане во время пожара погибла 65-летняя пенсионерка
В Татарстане после развода отец не отдавал дочь матери
В Казани после погони задержали водителя без прав
В мэрии Казани сообщили, когда откроется африканская часть зоопарка "Река Забези"
Ульяновец в знак протеста против блокировки пиратских сайтов трижды поджигал офис Роскомнадзора области
В Йошкар-Оле из-за ремонта дорог временно перекроют движение