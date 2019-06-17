2019-06-17T19:02:19+03:00
Общество

В казанской мечети «Ярдэм» стартовали бесплатные курсы по реабилитации инвалидов

Благотворительный проект называется «Поддержим друг друга»
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В этот понедельник в казанской мечети «Ярдэм» вновь стартовали двухнедельные реабилитационные курсы по проекту «Поддержим друг друга», который направлен на реабилитацию людей с диагнозом ДЦП, инвалидов-колясочников и инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Записавшихся на курсы обучат компьютерной грамотности и навыкам самообслуживания. Также будет и культурная составляющая – посещение музеев, театров, выставок и экскурсии. Кроме того, запланированы спортивные состязания.

СПРАВКА

Программа обучения и реабилитации проводится по методике, разработанной директором учебно-реабилитационного центра при НИБФ «Ярдэм» Маликой Гельмутдиновой, полученные знания и умения значительно помогают облегчить жизнь инвалидов, способствуют выведению из депрессивного состояния, социальной интеграции, развитию творческой активности, укреплению физического и психологического здоровья, а главное – инвалиды выбираются из своего замкнутого пространства, в котором они зачастую угнетены и не востребованы. Данная методика постоянно совершенствуются, вводятся новые дисциплины, позволяющие получать более эффективные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минэкономразвития России отвергло проект нового Генплана 2035 Казани
Замглавы Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин женился на телеведущей
В Казани до 28 июля запрещен проезд по улице Шигабутдина Марджани
В Чувашии трехлетней девочке прищемили палец на ноге
В Чебоксарах за день спасли четырех тонущих детей
Житель Чувашии сгорел вместе со своим домом
"Это безответственность и раздолбайство": в Чебоксарах годовалая девочка упала в открытый колодец
Во вторник пять районов Казани оставят без света на целый день
ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией
В Казани в больнице скончались водитель и пассажирка "девятки", которая врезалась в столб
В Марий Эл ищут водителя, который сбил пенсионерку и скрылся
На Сабантуй-2019 в Казань приедет президент Туркменистана
Казанские ученые вместе с коллегами из РАН придумали, как безопасно обрабатывать белый фосфор
ВТБ развивает сотрудничество с АО НПФ «Ренессанс пенсии»
Сабантуй-2019 в Казани: «Хор Турецкого» подготовил специальный концерт
В Ульяновской области пенсионерка подожгла себя прямо в туалете
Казанец думал, что спасает свои деньги, и лишился более полумиллиона рублей
Мэр Казани запускает конкурс на лучшую фотографию города
Назначен новый прокурор Кировского района Казани
ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна Fiat Chrysler Automobiles на льготных условиях
Ряд домов Приволжского района Казани на сутки останется без воды
В Татарстане во время пожара сотрудники МЧС эвакуировали пять человек, среди них двое детей
В Татарстане во время пожара погибла 65-летняя пенсионерка
В Татарстане после развода отец не отдавал дочь матери
В Казани после погони задержали водителя без прав
В мэрии Казани сообщили, когда откроется африканская часть зоопарка "Река Забези"
Ульяновец в знак протеста против блокировки пиратских сайтов трижды поджигал офис Роскомнадзора области
В Йошкар-Оле из-за ремонта дорог временно перекроют движение