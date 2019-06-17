В казанской мечети «Ярдэм» стартовали бесплатные курсы по реабилитации инвалидов

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-17T19:02:19+03:00

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В этот понедельник в казанской мечети «Ярдэм» вновь стартовали двухнедельные реабилитационные курсы по проекту «Поддержим друг друга», который направлен на реабилитацию людей с диагнозом ДЦП, инвалидов-колясочников и инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Записавшихся на курсы обучат компьютерной грамотности и навыкам самообслуживания. Также будет и культурная составляющая – посещение музеев, театров, выставок и экскурсии. Кроме того, запланированы спортивные состязания.

СПРАВКА

Программа обучения и реабилитации проводится по методике, разработанной директором учебно-реабилитационного центра при НИБФ «Ярдэм» Маликой Гельмутдиновой, полученные знания и умения значительно помогают облегчить жизнь инвалидов, способствуют выведению из депрессивного состояния, социальной интеграции, развитию творческой активности, укреплению физического и психологического здоровья, а главное – инвалиды выбираются из своего замкнутого пространства, в котором они зачастую угнетены и не востребованы. Данная методика постоянно совершенствуются, вводятся новые дисциплины, позволяющие получать более эффективные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU