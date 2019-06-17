Замглавы Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин женился на телеведущей
О том, что в минувшие выходные состоялась свадьба заместителя главы Исполкома Казани Искандера Гиниятуллина и телеведущей Юлии Арутюновой, общественность узнала из фотографии, выложенной в соцсети главой администрации Кировского и Московского районов Казани Сергеем Мироновым, ставший свидетелем торжественного события.
О личной жизни 52-летнего Искандера Гиниятуллина ничего неизвестно. Его супруга воспитывает двух детей от первого брака.
С телеведущей Юлией Арутюновой казанский чиновник встречался на протяжении трех последних. На свою свадьбу пара пригласила не только друзей, но и коллег. Торжественное мероприятие прошло в загородном комплексе Высокогорского района Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU