2019-06-17T18:14:56+03:00
Общество

В Казани до 28 июля запрещен проезд по улице Шигабутдина Марджани

Там идут работы по реконструкции магистрального тепловода
Олег ЛУГОВОЙ
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Также там введут данное ограничение и в период с 21 июля по 20 августа.Также там введут данное ограничение и в период с 21 июля по 20 августа.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В столице Татарстана коммнуальщики преподнесли автомобилистам очередной неприятный подарок. Из-за проводимых работ по реконструкции магистрального тепловода перекрыто движение транспорта по улице Шигабутдина Марджани.

Речь идет лишь о определенном участке – вдоль дома №38. Зато для автомобилистов он будет недоступен вплоть до 28 июля.

Соответствующее распоряжение было подписано в Исполкоме Казани. В нем также указано, что из-за работ по реконструкции все того же магистрального тепловода еще перекроют движение транспорта и на участке от дома №28 на улице Шигабутдина Марджани до улицы Зайни Султана. Ограничение там будет действовать с 21 июля по 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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