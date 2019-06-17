В Казани до 28 июля запрещен проезд по улице Шигабутдина Марджани
В столице Татарстана коммнуальщики преподнесли автомобилистам очередной неприятный подарок. Из-за проводимых работ по реконструкции магистрального тепловода перекрыто движение транспорта по улице Шигабутдина Марджани.
Речь идет лишь о определенном участке – вдоль дома №38. Зато для автомобилистов он будет недоступен вплоть до 28 июля.
Соответствующее распоряжение было подписано в Исполкоме Казани. В нем также указано, что из-за работ по реконструкции все того же магистрального тепловода еще перекроют движение транспорта и на участке от дома №28 на улице Шигабутдина Марджани до улицы Зайни Султана. Ограничение там будет действовать с 21 июля по 20 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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