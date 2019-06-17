Житель Чувашии сгорел вместе со своим домом

СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-17T16:53:58+03:00

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В воскресенье, 16 июня. примерно в 6.00 жители деревни Богурданы Канашского района заметили, что из бревенчатого частного дома их соседа идет едкий черный дым.

57-летнего хозяина на улице никто не увидел. О чем очевидцы и сообщили прибывшим на место происшествия пожарных - мужчина мог находится в горящем доме, хотя криков о помощи оттуда не доносились.

Тело погибшего мужчины нашли во время разбора завалов. Его дом полностью сгорел.

- Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщили в МЧС Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU