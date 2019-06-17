В Чебоксарах за день спасли четырех тонущих детей

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-17T17:04:37+03:00

Все они были без родителей

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Во время еженедельного совещания в администрации Чебоксар замначальника местной единой дежурно-диспетчерской службы Сергей Герасимов сообщил, что благодаря своевременной помощи спасателей только за один день - 11 июня, на Центральном пляже столицы Чувашии спасли четырех детей. Все они находились там без сопровождения родителей, зашли в воду покупаться и начали тонуть.

- Все произошло в короткий промежуток времени - с 13.00 и до 18.00, - рассказал Герасимов. - Им было девять,10-ть,11-ть и 16-ть лет. Пострадавших сначала передали медикам "скорой помощи", а после осмотра всех отправили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU