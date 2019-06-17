2019-06-17T15:47:09+03:00
Общество

Во вторник пять районов Казани оставят без света на целый день

Отключение электричества произойдет в связи с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключать электричество начнут с 8.00.Отключать электричество начнут с 8.00.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В этот вторник, 18 июня, в ряде домов пяти районов Казани на день отключат свет.

Так, с 8.00 до 17.00 он пропадет в Авиастроительном районе по адресам: ул.Айдарова, 69-75, ул.Белинского, 5, ул.Копылова, 5/1, ул.Лядова, 2, 4, ул.Поперечно-Шатурская, 1-14, ул.Центрально-Мариупольская, 42-58, ул.Шатурская, 50-54, 105-109, а также в домах поселка Кадышево по адресам: ул.Заречная, 1-17, ул.Татарстан, 14-73.

На это же время свет отключат в Вахитовском районе по адресу: ул.Зинина, 9/23.

Также с 8.00 до 17.00 в Кировском районе обесточат дом №72 по улице Поперечно-Базарная, а с 8.00 до 20.00 – ул.Болотникова, 29а, ул.Кулахметова 5, 7, 9, 11, ул.Лебяжья, 1, 2, 2/1, 2а, 2б, 3-11, 13, 14, 15/1, 15/2, 16,17а, 19, 19а, ул.Ново-Светлая, 22, ул.Озеро Лебяжье, 15, 21а, 22, ул.Светлая, 4, 6-11, 11а, 12, 13, 13/2, 14, 15, 15а, 16-19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 30/12, ул.Серпуховская, 1, 1а, 2, 2а, 3-5, 5а, 6-11, 11а, 12, 13, 13/2, 14-19, 20-22.

Кроме того, с 8.00 до 17.00 без света оставят дома в Приволжском районе: ул.Дубравная, 63 к.1, к.2, ул.Зорге, 94, ул.Мавлютова, 42, ул.Фучика, 14а, 14б, 22, 24, а также поселка Мирный по улицам 2-я Рубежная, 3-я Рубежная и Рубежная и частного дома №89 на улице Советская, что в поселке Петровский.

А в Советском районе с 9.00 до 18.00 света не будет по адресам: ул.Зорге – №№10, 12, 12а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 25а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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