В Чувашии трехлетней девочке прищемили палец на ноге
Перед прогулкой в детсаду "Пурнесе" в поселке Кугеси дети спускались босиком со второго этажа на первый, чтобы обуться и выйти на улицу. В этой детской группе установлена очень тяжелая и тугая дверь. Когда одна из воспитанниц ее открыла, чтобы пройти, то не смогла ее удержать и нечаянно прищемила ногу другой девочке.
Пострадавшую увезли в больницу с тяжелой травмой ноги. Как сообщила родственница девочки, во время происшествия рядом с детьми не было взрослых, и в больницу ребенка отправили без сопровождения.
Прокуратура Чебоксарского района республики взяла под свой контроль проверку по факту травмирования в детсаду.
ИСТОЧНИК KP.RU
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