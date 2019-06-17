В Чувашии трехлетней девочке прищемили палец на ноге

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-17T17:46:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед прогулкой в детсаду "Пурнесе" в поселке Кугеси дети спускались босиком со второго этажа на первый, чтобы обуться и выйти на улицу. В этой детской группе установлена очень тяжелая и тугая дверь. Когда одна из воспитанниц ее открыла, чтобы пройти, то не смогла ее удержать и нечаянно прищемила ногу другой девочке.

Пострадавшую увезли в больницу с тяжелой травмой ноги. Как сообщила родственница девочки, во время происшествия рядом с детьми не было взрослых, и в больницу ребенка отправили без сопровождения.

Прокуратура Чебоксарского района республики взяла под свой контроль проверку по факту травмирования в детсаду.

ИСТОЧНИК KP.RU