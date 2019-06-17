На Сабантуй-2019 в Казань приедет президент Туркменистана
В это воскресенье, 23 июня, в Казань с рабочим визитом прибудет президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Помимо запланированных встреч, он станет почетным гостем на праздновании Сабантуя-2019 в столице Татарстана.
В последний раз Казань президент Туркменистана Гурбангула Бердымухамедов посещал во время ЧМ-2018. Он побывал на одном из матчей мундиаля, который прошел на стадионе «Казань Арена».
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ИСТОЧНИК KP.RU