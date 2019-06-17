На Сабантуй-2019 в Казань приедет президент Туркменистана

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-17T14:37:56+03:00

В последний раз столицу Татарстана Гурбангула Бердымухамедов посещал во время ЧМ-2018

Изменить размер текста: A A

В это воскресенье, 23 июня, в Казань с рабочим визитом прибудет президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Помимо запланированных встреч, он станет почетным гостем на праздновании Сабантуя-2019 в столице Татарстана.

В последний раз Казань президент Туркменистана Гурбангула Бердымухамедов посещал во время ЧМ-2018. Он побывал на одном из матчей мундиаля, который прошел на стадионе «Казань Арена».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сабантуй-2019 в Казани: «Хор Турецкого» подготовил специальный концерт

Гулянья пройдут на четырех площадках (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU