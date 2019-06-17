Казанские ученые вместе с коллегами из РАН придумали, как безопасно обрабатывать белый фосфор
Существующая промышленная технология синтеза фосфорорганических соединений полностью устарела, поскольку основана на прямом окислении белого фосфора хлором. Кроме опасности и вреда экологии данный процесс еще является довольно дорогостоящим. Ученые КФУ вместе с коллегами из РАН нашли новый способ - экологически-безопасный.
- После проведенных исследований, нами был предложен эффективный способ селективного электросинтеза соединений с P-H (фосфор-водород), Р-С (фосфор-углерод) связями из белого фосфора в мягких условиях, благодаря которым можно полностью избежать использования «хлорных» технологий. Нам удалось получить принципиально новые способы получения востребованных фосфорорганических соединений непосредственно из белого фосфора с хорошим выходом, минуя традиционные стадии его хлорирования, - цитирует пресс-служба КФУ куратора научной работы Зуфара Гафурова.
Суть научной находки заключается в электролизе смеси белого фосфора, а также кислоты на свинцовом катоде с промежуточным образованием высокореакционоспособных радикалов водорода.
В итоге это дало высокие скорости, легкий контроль процесса и высокую экологическую чистоту.
ИСТОЧНИК KP.RU
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