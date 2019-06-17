Сабантуй-2019 в Казани: «Хор Турецкого» подготовил специальный концерт
В это воскресенье, 23 июня, в Казани отметят Сабантуй-2019. Праздновать в столице Татарстана будут на четырех площадках: Березовая роща (поселок Мирный), Дербышки, лесопарковая зона озера Лебяжье, Казанский ипподром.
Гулянья на них, кроме ипподрома, начнутся в 9.30. Жителей и гостей города ждут конкурсы, игры, концерты и театрализованные представления.
А на главной площадке – Березовой рощи, хедлайнером Сабантуя-2019 в Казани станет «Хор Турецкого». Для праздника в столице Татарстана коллектив подготовил специальную концертную программу.
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ИСТОЧНИК KP.RU