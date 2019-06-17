Сабантуй-2019 в Казани: «Хор Турецкого» подготовил специальный концерт

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-17T13:31:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В это воскресенье, 23 июня, в Казани отметят Сабантуй-2019. Праздновать в столице Татарстана будут на четырех площадках: Березовая роща (поселок Мирный), Дербышки, лесопарковая зона озера Лебяжье, Казанский ипподром.

Гулянья на них, кроме ипподрома, начнутся в 9.30. Жителей и гостей города ждут конкурсы, игры, концерты и театрализованные представления.

А на главной площадке – Березовой рощи, хедлайнером Сабантуя-2019 в Казани станет «Хор Турецкого». Для праздника в столице Татарстана коллектив подготовил специальную концертную программу.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU