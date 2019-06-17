2019-06-17T12:49:42+03:00
Происшествия

Казанец думал, что спасает свои деньги, и лишился более полумиллиона рублей

Он поверил аферисту, который представился сотрудником банка
Олег ЛУГОВОЙ
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розыском мошенника теперь занимается полиция.розыском мошенника теперь занимается полиция.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию Казани обратился 43-летний горожанин. Мужчина пожаловался на обман. По его словам, к нему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил казанцу, что на его аккаунт в мобильном приложении был совершен несанкционированный вход и деньги нужно спасать.

Мужчина поверил и безропотно перевел свои сбережения на якобы резервный счет. В итоге последовав указаниям мошенника житель столицы Татарстана лишился более полумиллиона рублей.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», - сообщили в МВД Татарстана. - Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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